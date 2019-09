PRF flagra veículo de carga com 23 toneladas de excesso de peso na BR-135

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) flagrou um caminhão de carga trafegando pela BR-135 com umexcesso de peso de 23 toneladas. O flagrante aconteceu durante abordagem de rotina na manhã deste sábado (28), no município de Eliseu Martins. A carga excedente daria para encher outros dois caminhões de pequeno porte, segundo o que apontaram os cálculos da PRF.



O inspetor Alexando Lima, porta-voz da corporação, informou que no momento da abordagem os policiais solicitaram do condutor o documento fiscal da carga, mas ele se recusou a apresentar. “Isso acabou levantando suspeitas e no momento da pesagem ficou constatado o grande excesso de carga que o caminhão transportada. Foi determinado o transbordo da carga excedente para outro veículo”, explicou.



Excesso retirado do veículo encheria outros dois caminhões de pequeno porte - Foto: Divulgação/PRF-PI



Somente em 2019, a PRF já retirou de excesso de peso nas rodovias federais que cortam o Piauí mais de 3.400 toneladas de carga em veículos irregulares. O inspetor Alexandro lembra os danos materiais que o excesso de peso causa nos veículos, levando ao aumento do risco de acidentes.

“A carga excedente sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários das rodovias, e ainda danifica o pavimento asfáltico.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI