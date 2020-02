Policiais rodoviários federais fizeram uma grande apreensão de queijo impróprio para o consumo humano sendo transportado de forma irregular pela BR-316. A carga total era de uma tonelada do produto e estava acondicionada na carroceria de um veículo tipo Furgão, sem nenhuma refrigeração e dentro de sacos plásticos encobertos por uma lona preta. A pesagem exata do queijo somou 1.296 Kg.



Leia também: Polícia apreende carga de café e leite roubado avaliada em R$ 1 milhão

A apreensão ocorreu no último sábado (08) na altura de Picos. O condutor do veículo, um senhor de 42 anos, apresentou duas notas fiscais aos policiais. Os documentos informavam que a mercadoria vinha de Araguaína, no Tocantins. No entanto, ao ser questionado sobre o destino da carga, ele entrou em contradição, segundo o que informou a PRF.

PRF apreende uma tonelada de queijo impróprio para consumo na BR-316 - Foto: Divulgação/PRF-PI



Em vistoria junto com uma equipe da Vigilância Sanitária, os policiais constaram as condições inadequadas de transporte do queijo e determinaram que toda a mercadoria foi descartada e inutilizada. A carga total foi avaliada em R$ 16 mil.

O condutor do veículo e mais duas pessoas que estavam como passageiros foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Picos, onde deverão responder por crime contra as relações de consumo, cuja pena varia de dois a cinco anos de detenção.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI