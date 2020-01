PRF apreende carregamento de madeira ilegal na BR 316

Segundo informações da PRF, foram apreendidos 25,2m³ de madeira serrada. O veículo que transportava a carga era conduzido por um homem de 48 anos, que não teve a identidade revelada.

Ainda de acordo com a polícia, foi solicitado ao condutor toda a documentação ambiental referente a carga. O condutor apresentou os documentos ambientais com a data de validade vencida desde o dia 04 de janeiro deste ano. Diante disso, ficou comprovado o crime ambiental.

A carga vinha do município de Mazagão no estado do Amapá e tinha como destino a cidade de Salvador na Bahia, de acordo com o próprio condutor e os documentos fiscais apresentados.

A empresa proprietária do veículo e da carga foi enquadrada no Art. 46 da Lei de Crimes Ambientais. Toda a carga de madeira juntamente com o veículo foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e encontram-se disponíveis na cidade de Teresina/PI para os encaminhamentos devidos. O condutor foi encaminhado à Polícia Federal para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).