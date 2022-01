PRF apreende carga contrabandeada de cigarro avaliada em R$ 2 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de hoje (10), uma grande quantidade de maços de cigarros contrabandeados avaliada em aproximadamente R$ 2,1 milhões, na cidade de Batalha, a 166 km de Teresina. Segundo a PRF, os policiais realizavam fiscalização na região quando observaram dois caminhões em comboio, trafegando em velocidade incompatível com a rodovia, saindo da BR-343.

Foto: Divulgação/PRF

Diante disso, a equipe decidiu efetuar a abordagem ao primeiro caminhão, um VW/24.280. Os policiais perceberam certo nervosismo e indecisão na direção do caminhão. De acordo com os policiais, o condutor parecia estar incerto se parava ou continuava trafegando pela rodovia, até o momento em que decidiu não obedecer a ordem de parada, iniciando fuga.

O condutor do segundo veículo, VW/24.280, ao perceber que a equipe estava tentando abordar o primeiro veículo, também empreendeu fuga, aumentando consideravelmente a velocidade e desobedecendo as diversas ordens de parada.

Foto: Divulgação/PRF



Durante o acompanhamento tático, os motoristas dos veículos fizeram diversas manobras perigosas, como, transitar pela contramão, movimentos de zigue-zague, dentre outros, que colocaram em risco outros condutores.

Após mais alguns quilômetros, o condutor do caminhão da frente realizou uma frenagem brusca e perigosa, desembarcou do caminhão e saiu correndo em direção ao matagal. Junto dele também desceu um passageiro. O condutor do segundo caminhão, também desembarcou e fugiu adentrando a densa vegetação do local.

Foi solicitado apoio da Polícia Militar de Batalha/PI para que em conjunto com a equipe PRF fossem realizadas buscas na região a fim de capturar os indivíduos, contudo, os ocupantes dos veículos ainda não foram encontrados.

A equipe da PRF conseguiu remover os veículos até a Unidade Operacional da PRF em Piripiri. Após conferência preliminar, toda a carga totalizou 600 mil maços de cigarros da marca GIFT, acondicionadas em 1200 caixas, divididos nos dois caminhões.