Jovem é assassinado a tiros após sair de seresta em Cocal

Um jovem identificado como Cleudiomar Carvalho dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (10), no município de Cocal (a 267 km de Teresina). O crime aconteceu por volta das 1h30, às margens da PI-213. Segundo a Polícia Militar de Cocal, que atendeu a ocorrência, o rapaz, conhecido popularmente como ‘Nenezinho’, estava em uma seresta quando foi abordado por um desafeto e morto a tiros.

O tenente Carvalho, da Polícia Militar de Cocal, relatou que, horas antes, Cleudiomar havia sido detido com um facão após discutir com outro indivíduo, identificado apenas como “Banana’. Ele já teria sido abordado pela PM, na Praça do Mutirão, por tentativa de homicídio.



(Foto: Divulgação/Redes sociais)

“Às 21h ele foi encontrado com um facão, nós [polícia) pedimos que ele fosse para casa. Inclusive, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) desse indivíduo, por ameaça. Quando chegamos ao local do crime, observamos que o homem assassinado era Cleudiomar”, conta.



A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital devido à gravidade dos ferimentos, já que os tiros atingiram a região do tórax.



A Polícia ainda não tem suspeitos do homicídio, mas está realizando diligências e apurando as informações. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cocal.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no