PRF apreende ambulância sem registro na BR 316 em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)apreendeu, na manhã desta terça-feira (10), uma ambulância GM/S10 durante fiscalização de rotina na BR 316, em Teresina. Os agentes constataram que as placas de identificação do veículo não possuíam registros.

De acordo com a PRF, o motorista, de identidade não divulgada, foi abordado e seguia de Teresina para São Lourenço do Piauí, cidade onde trabalha.



PRF apreende ambulância sem registro na BR 316. Foto: Reprodução PRF.



A PRF informou ainda que a placa estava lacrada no chassi do veículo. O chassi, é como se fosse um RG do automóvel que possibilita a identificação dentre outros iguais modelos existente no mercado.



O condutor foi encaminhado aCentral de Flagrantes de Teresina para prestar esclarecimentos.

Ontem (09), a polícia apreendeu um ônibus coletivo pertencente a uma empresa de transporte urbano que circulava com placa clonada próximo ao balão do Porto Alegre , na mesma região da apreensão desta terça-feira.

A Polícia Rodoviária Federal deve encaminhar os dois casos à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia