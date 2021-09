PRF apreende 169 maços de cigarro contrabandeados em Monsenhor Hipólito

Policiais rodoviários federais do Piauí fizeram a apreensão de 169 maços de cigarros contrabandeados que estavam sendo transportados em um veículo modelo Toyota Hilux conduzido por um homem de 43 anos.



Leia também: Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados na zona Sul de Teresina



Ao ser abordado na barreira montada na BR-020, o motorista apresentou informações inconsistentes quanto à procedência e destino da carga que transportava. Ao fazerem a vistoria no veículo, os policiais encontraram 169 maços de cigarros falsificados.



Foto: Divulgação/PRF-PI

“Os cigarros da marca GFIT de origem paraguaia que estavam sendo transportados não possuem autorização da Anvisa para sua comercialização no país”, informou a PRF-PI em nota. Ao ser questionado sobre o que faria com o produto, o motorista do carro disse que entregaria a mercadoria nas redondezas de Monsenhor Hipólito.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Picos para os procedimentos legais. A carga ficou retida e também foi encaminhada à delegacia. O motorista acabou sendo autuado por crime de contrabando.

Compartilhar no

Com informações da PRF

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!