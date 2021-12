Preso homem suspeito de ordenar assassinatos no litoral do Piauí

Suspeito de ordenar uma sequência de assassinatos no litoral do Piauí, um homem de iniciais A.L.F.S foi preso nesta quinta-feira (16) pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública no município de Cocal dos Alves, no Litoral do Piauí. O mandado de prisão e de busca de apreensão foram cumpridos por 40 policiais federais, civis, militares e rodoviários federais.

O homem era foragido do sistema criminal, investigado por tráfico de drogas, integrante de uma facção criminosa atuante no litoral piauiense e apontado pelas investigações como responsável por ordenar diversos homicídios praticados na região durante esse ano.

Foto: Divulgação / PF

“Diligências veladas a cargo dos operadores da FTSP indicaram que o criminoso estava usando nomes falsos, revezando seu esconderijo entre imóveis da zona urbana e rural, de onde continuava a perpetrar suas condutas criminosas”, explicou a PF, que integra a Força Tarefa.

Na residência onde o suspeito foi preso, os policiais localizaram ainda três armas de fogo, munição e dois veículos utilizados pelos criminosos. O preso foi encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Federal, em Parnaíba, e logo em seguida será enviado para o sistema prisional.

Com informações da PF