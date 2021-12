Carga de cigarro contrabandeado da China é apreendido em Bom Princípio

Um caminhão com uma carga de cigarro contrabandeado da China foi aprendido nesta quinta-feira (16) durante uma operação da Polícia Militar no município de Bom Princípio, no Norte do Piauí. Uma pessoa foi presa por suposto envolvimento com o grupo criminoso responsável pela carga.

No momento da abordagem, o caminhão era seguido por dois carros que escoltavam o produto contrabandeado. Os suspeitos empreenderam fuga e teve início uma perseguição. O motorista do veículo onde estava a carga e um motorista de um dos carros menores conseguiram fugir, enquanto o condutor do segundo carro foi preso.

Foto: Divulgação / PF

Foto: Divulgação / PF



A Polícia Federal comunico através de nota que o homem preso e a carga foram recebidos na Delegacia Regional da Polícia Federal em Parnaíba, onde os autos estão sendo lavrados.

