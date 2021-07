Preso homem acusado de assassinar a própria esposa em Elesbão Veloso

Acusado de matar a própria esposa a facadas no município de Elesbão Veloso, Antônio Carlos Porfírio Malaquias foi preso na manhã deste domingo (11) após dois dias foragido da polícia em um matagal.

Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava cansaço físico e fome no momento que se apresentou a uma guarnição que estava no centro de Elesbão Veloso. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município de Valença.

Antônio Carlos estava fugindo das diligências policiais desde a noite da última quinta-feira (8) depois que começou ser procurado como acusado de desferir facadas e matar a esposa dentro de casa .

Foto: Reprodução

O crime

Francisca Lopes da Mota Silva, 48 anos foi morta a facadas na noite de quinta-feira (8) na residência que morava na comunidade Betânia, na zona rural de Elesbão Veloso.

Segundo testemunhas, o autor das facadas foi o marido da vítima, Antônio Carlos. O crime ocorreu após uma discussão. Testemunhas ouviram gritos da vítima e chegaram ver o acusado fugindo à pé.

