Mulher é assassinada a facadas em Elesbão Veloso; marido é suspeito do crime

A Polícia Militar está em diligências atrás de um homem suspeito de ter matado a própria esposa em crime ocorrido na cidade de Elesbão Veloso. Uma mulher identificada como Francisca Lopes da Mota Silva, 48 anos, foi assassinada na Comunidade Betânia, zona Rural do município, na noite desta quinta-feira (08). Ela foi atingida com vários golpes de faca.

De acordo com o sargento Nogueira, da PM de Elesbão Veloso, o suspeito do crime fugiu logo em seguida e estaria escondido na zona Rural da cidade, já sem veículo e sem dinheiro. “Quando chegamos ao local, encontramos a vítima caída no chão com vários ferimentos. Isolamos a área e acionamos a Polícia Civil enquanto estamos em buscas pelo suposto autor do delito”, explica.



Questionado sobre a motivação do crime, o PM informou que a vítima e o suspeito teriam tido uma discussão e que, no momento da briga, ele sacou a faca e feriu a esposa. Segundo relataram os populares à polícia, o casal brigava com frequência e com frequência Francisca sofria ameaças por parte do marido.

O corpo da vítima foi removido pelo IML e o caso repassado para a Polícia Civil para ser investigado como um crime de feminicídio.

