Foragido é preso após ostentar arma na zona Leste de Teresina

Um dos homens que aparece ostentando armas em um vídeo gravado no conjunto residencial HBB, na região da Pedra Mole, zona Leste de Teresina, foi preso na tarde desta terça-feira (20) pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí na Vila Santa Vitória. As imagens repercutem desde o final de semana nas redes sociais.

Leia também: Piauí: Novos policiais civis serão empossados nesta quinta (22)

No vídeo, quadro indivíduos aparecem mascarados e com arma em punho. Eles afirmam que dominam a região do HBB e se denominam integrantes do que chamam da bonde louco. “Olha a tropa caindo para a pista. Aqui não passa nada”, repetem no vídeo. Um foragido identificado apenas como Paulo Babão foi reconhecido nas imagens e preso.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Prisão importante para toda a sociedade e para todos os cidadão que viram esse vídeo desses indivíduos ostentando armas de fogo Quero dizer que em Teresina, capital do estado do Piauí, quem é organizado é o Estado através da Polícia Militar e da Polícia Civil que está combatendo indivíduos dessa natureza, nocivos ao convívios social”, disse o major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa.

Jaqueta usada no vídeo foi encontrada na residência de Paulo (Foto: Jailson Soares / O Dia)

Ele explicou que Paulo Babão é condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de assalto a mão armada e tráfico de drogas. Ele é foragido do sistema penitenciário do Piauí. Audivam revelou que as investigações continuam e os demais suspeitos que aparecem nas imagens deverão ser presos.

“Ainda faltam três. Estamos investigando e nos próximos dias vamos prender todos eles e apresentar na Central de Flagrantes. Eles querem dominar, mas quem domina qualquer situação no Piauí é as forças de segurança’, finalizou o coordenador.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!