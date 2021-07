Piauí: Novos policiais civis serão empossados nesta quinta (22)

Os novos policiais civis, agentes, delegados e peritos nomeados pelo Governo do Piauí no início deste mês de julho serão empossados na próxima quinta-feira (22) em solenidade coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com a convocação, a posse será realizada com horários agendados para cada cargo. Os agentes deverão comparecer de 9h às 10:30. Logo depois, de 10:30 às 11:30, será a vez de delegados e peritos.

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí convoca todos os policiais civis, nomeados através do Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí nº. 140 de 05 de julho de 2021, para POSSE COLETIVA, que será realizada no dia 22 de julho do ano de 2021, na Sala de Reuniões desta Secretaria de Segurança Pública, nos seguintes horários relacionados no documento de Convocação .

AGENTES DE POLÍCIA CIVIL: de 09:00 às 10:30

DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL e PERITOS MÉDICOS: de 10:30 às 11:30

