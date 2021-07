Populares encontram corpo de homem boiando no rio Poti, em Teresina

Populares encontraram o corpo de um homem boiando nas águas do Rio Poti no começo da tarde deste domingo (27). O fato aconteceu na altura do bairro Pedra Mole, zona Leste da capital. O grupo estava tomando banho em um momento de lazer às margens do rio quando perceberam o corpo sendo levado pela correnteza. Foram eles que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que a pessoa já se encontrava sem vida. “Não tem como falar qual foi a causa da morte, porque quando chegamos, a vítima já estava em óbito. Pode ter sido um afogamento acidental ou um afogamento causado. Do mesmo jeito que o corpo pode só ter sido desovado no local”, explicou o capitão Thales, do 5º BPM, que participou da operação de resgate.



Foto: O Dia

A área foi isolada para perícia, mas até o momento a polícia não conseguiu identificar a vítima, já que ela se encontrava sem documentos. O corpo foi removido pelo IML e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

Este é o segundo caso de corpo encontrado boiando nas águas do Poti só neste mês em Teresina. No último dia 02, outro corpo foi localizado boiando, desta vez na Vila Mocambinho, zona Norte da capital. Na ocasião, a perícia identificou uma perfuração por arma de fogo no corpo, o que denunciou que a vítima teria sido assassinada desovada no rio para ocultação de provas.

