Populares encontram corpo com marcas de tiro na Vila Socopo

Populares encontraram o corpo de um homem ainda não identificado na Rua São Jose, Vila Socopo, zona Leste de Teresina, Nas primeiras horas da manhã deste domingo (22). Acionada, a Polícia Militar esteve no local e diz que o caso de trata, a princípio, de um crime de execução.



Leia também: Teresina registra cinco homicídios em apenas três dias

A perícia criminal realizada no corpo da vítima, constatou que ela foi morta com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. A PM ainda não tem informações sobre suspeitos nem o que teria motivado o crime. Uma guarnição do 5ºBPM chegou a fazer diligências na região da Socopo, mas nenhuma prisão foi efetuada até o momento.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

Sem identificação, corpo foi encaminhado ao IML de Teresina. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla