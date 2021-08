Policial militar é baleado durante assalto na zona Sudeste de Teresina

Um cabo da Polícia Militar que não teve o nome informado foi baleado ao reagir a um assalto na manhã desta quarta-feira (25) no residencial Frei Damião, zona Sudeste de Teresina. De acordo com o comandante do 8º BPM, major Moreira Filho, o PM saía de casa para o trabalho quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que já chegaram anunciando o assalto.



“Ele reagiu, tentou revidar, mas acabou sendo atingido na barriga durante a troca de tiros. Os suspeitos fugiram abandonada a moto usada no crime e o policial foi socorrido e encaminhado para a UPA do Renascença. Estamos fazendo buscas para tentar localizá-los”, explicou o comandante do 8º BPM.

Procurada, a assessoria da PMPI disse que vai encaminhar nota sobre o ocorrido e o estado de saúde do policial baleado, mas segundo o major Moreira Filho, ele estaria fora de perigo.

