Policial flagrado recebendo propina é solto e volta ao trabalho em Teresina

O policial militar Adilson Alves Ferreira, preso ao ser flagrado recebendo propina durante uma bliz na Zona Sul de Teresina , foi solto e está trabalhando após decisão judicial. A informação foi confirmada pela Diretoria de Comunicação da Polícia Militar nesta quinta-feira (25). Adilson é servidor na Companhia de Policiamento de Trânsito (Ciptran) e deverá responder ao processo em liberdade. (Veja vídeo abaixo:)



“Informações da Corregedoria da PM é que o CB Adilson Alves Ferreira foi solto por decisão judicial e encontra-se trabalhando. Contudo, deverá responder o respectivo processo na justiça em liberdade”, informou o major Tiago Ribeiro ao PortalODia.com.

Alison foi preso no dia 09 de novembro após um vídeo viralizar nas redes sociais que mostra o agente supostamente aceitando dinheiro de um homem durante um bliz no bairro Bela Vista, na Zona Sul. Nas imagens, ele e outro rapaz aparecem diante de uma viatura – o homem manuseia uma pochete e entrega o que parece ser dinheiro. Em seguida, o PM pega e passa as folhas de um bloco.

Um dia depois do crime, a Justiça converteu a prisão de Alison em flagrante para preventiva. A PM abriu um inquérito para investigar o policial depois que as imagens circularam na internet.

Na época, o promotor de Justiça Assuero Stevenson, titular da 9ª promotoria de Justiça de Teresina, que apresentou parecer favorável à prisão de Alison, afirmou que a conduta do militar abala a confiança da sociedade na polícia . O membro do Ministério Público escreveu ainda no parecer que a prisão de Adilson Alves é necessária para manter a disciplina da corporação.

O PortalODia.com tentou, mas não conseguiu contato com a defesa de Alison Ferreira para comentar o caso. O espaço está aberto para esclarecimentos.

