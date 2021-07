Polícia prende traficante na zona Sul de Teresina que já responde a nove processos

Um homem suspeito do crime de tráfico de droga identificado apenas como Patrick foi preso nesta quinta-feira (10) na região da Vila Palitolândia, na zona Sul de Teresina, com entorpecentes e uma arma de fogo. O acusado já responde a nove processos na Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

De acordo com o investigador Amarildo, da Força Tarefa da Polícia Civil do Estado do Piauí, os levantamentos apontaram que Patrick estaria novamente comercializando drogas na zona Sul da Capital.

Investigadores comentam prisões (Foto: Tony Silva / O Dia Tv

“Recebemos a recomendação para fazer uma averiguação na região da Palitolândia que um indivíduo estava lá com entorpecentes, cocaína e maconha e um revólver. O indivíduo já responde a nove processos por roubo e tráfico de drogas”, disse o investigador.

Amarildo revelou ainda que ele já conhecido da polícia e integra uma facção criminosa com atuação em Teresina. O investigador disse que as investigações podem levar a outros envolvidos com o tráfico na região.

Com informações de Tony Silva, da O Dia Tv

