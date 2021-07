Atendimentos presenciais de advogados são autorizados em presídios do Piauí

Os atendimentos presenciais de advogados estão autorizados a partir desta quinta-feira (10) nas unidades prisionais do Piauí. Os atendimentos estavam suspensos por decisão da Secretaria de Estado da Justiça como forma de prevenção contra o novo coronavírus.

O retorno dos atendimentos foi autorizado através de portaria assinada pelo secretário de Justiça, Carlos Edilson, na última terça-feira (8). Apesar da liberação, há um conjunto de medidas que ainda precisam ser seguidas nos presídios para evitar a disseminação da Covid-19.

O presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira, explicou que estão limitados o número de advogados por dia e esclareceu que o atendimento virtual continuará sendo prioridade.

“Só poderão ir ao presídio de forma presencial para atender seus clientes, os Advogados(as) que já tenham audiências criminais designadas. Esses Advogados(as) terão a preferência para serem atendidos de maneira presencial. Além disso, é importante destacar que o atendimento virtual permanecerá da mesma forma como está funcionando atualmente”, revelou.

A Sejus explicou ao Portal O Dia que não será necessária a testagem dos advogados que realizarão atendimentos presenciais, mas que as medidas como uso de máscara e distanciamento continuam sendo obrigatórias. O agendamento para o atendimento será realizado pela própria OAB. A secretaria disse ainda que as visitas de familiares seguem suspensa e não há previsão de retorno.

O presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto essa é uma vitória da advocacia pela importância que o atendimento tem no desempenho das atividades do advogado. “É de extrema importância essa retomada do atendimento presencial diante da pandemia, pois é uma forma de organizar o acesso dos Advogados (as) com seus clientes”, afirmou.

Números

Os dados da Sejus apontam que até o momento, 1190 presos testaram positivo. Desses, 1168 foram recuperados e uma morte foi registrada desde o início a pandemia. Dos policiais penais, 234 testaram positivo. Desses, 221 foram recuperados. Seis policiais faleceram em decorrência da Covid.

