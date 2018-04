Polícia prende suspeito de envolvimento em roubo a joalheria

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (28), um homem suspeito de envolvimento no roubo à Joalheira Rubi no último dia 18 de abril. O suspeito, identificado apenas como Felipe, usava tornozeleira eletrônica e estava chegando em casa no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina, quando foi abordado por uma equipe da PM. Felipe estava estacionado na porta de casa em um carro modelo Fiat Palio que foi apreendido pela Polícia.

Segundo o soldado Gustavo, durante a abordagem ao suspeito foi encontrada uma arma de fogo e munição. Em buscas dentro da residência, a Polícia encontrou ainda objetos suspeitos que poderiam ter sido roubados da Joalheira Rubi, como relógios e joias.



"A gente fez buscas dentro da casa e encontramos esses objetos, que eles não sabiam comprovar a origem. Então recolhemos tudo e trouxemos para a Central de Flagrantes", diz o PM.

Suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes. (Foto: Arquivo O Dia)

Além de Felipe, uma mulher também foi detida durante a abordagem policial, mas não há comprovação do envolvimento dela com o ocorrido. Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A investigação sobre o crime será conduzida pela Polícia Civil que irá averiguar se o material apreendido tem alguma relação com o assalto à joalheria.





Nathalia Amaral, com informações de Geici Mello.