Bandidos fecham rua e formam escudo humana para assaltar joalheria

A joalheria Rubi foi assaltada nas primeiras horas manhã desta quarta-feira (18), no centro de Teresina. Os assaltantes fecharam a Rua Barroso, onde está localizado o estabelecimento, e levaram joias, óculos e relógios que estavam na vitrine e nos mostruários. O grupo era formado por pelo menos 10 pessoas armadas com fuzis.

A Polícia Civil informou que pelo menos cinco vigias que trabalhavam em lojas do quarteirão foram rendidos. Eles serviram como escudo humano para que os assaltantes chegassem até a joalheria e arrombassem o estabelecimento. O vigilante de uma ótica que fica ao lado da joalheria afirmou que os bandidos chegaram em três veículos e começaram a fechar a rua. "Nesse momento eu me escondi dentro da ótica e acionei a polícia", conta. Dois veículos foram usados para fechar os acessos ao quarteirão e um deu apoio para a fuga.

No momento do assalto, não havia funcionários na loja, mas os criminosos renderam o vigilante do estabelecimento, que saberia como orientá-los até o cofre da empresa. De acordo com informações o investigador Raimundo Nonato Martins, do 1º Distrito Policial, o objetivo dos assaltantes era dinamitar o cofre, mas a ação foi frustrada porque o sistema de alarme da joalheria foi acionado, obrigando os bandidos a fugirem.

"Eles usaram maçaricos para abrir a porta de ferro e entrar na joalheria e no momento em que houve a tentativa de violação do cofre, automaticamente a empresa que faz a segurança do estabelecimento recebeu um aviso no seu sistema por meio do alarme. Foi então que os bandidos começaram um arrastão dentro do estabelecimento e levaram boa parte do que estava ao alcance deles ", afirma.

O investigador Raimundo Martins disse ainda que o prejuízo contabilizado até o momento pela loja é de R$ 35 mil a R$ 40 mil. A polícia está no local fazendo perícia e recolhendo imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os criminosos, que permanecem foragidos.

Nayara Felizardo, com informações de Maria Clara Estrêla (do local)