Mãe, bebê e filho de oito anos morrem acidente grave na BR 343

Uma mãe identificada como Valdênia Cardoso Cruz, de 31 anos, e os seus dois filhos, um bebê de um ano e um menino de sete anos, vieram a óbito após um acidente grave envolvendo uma motocicleta na noite desta terça-feira (29), na BR-343, nas proximidades do Piauí Center Moda, zona Sul de Teresina.

Valdênia Cardoso Cruz e os dois filhos morreram na hora. (Foto: Arquivo Pessoal)

A vítima era moradora do Dirceu e vinha, junto com os dois filhos, em uma motocicleta conduzida pelo seu namorado, Antônio Rodrigues Araújo Júnior, de 38 anos. Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta é morador do bairro Mário Covas, zona Sul de Teresina, e buscado Valdênia e os dois filhos em casa para levá-los para dormir na zona Sul. A mãe e dos dois filhos tiveram morte imediata.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local colhendo informações sobre o acidente, o condutor da motocicleta, que estava com a CNH vencida desde 2016, perdeu o controle colidindo lateralmente em um caminhão. A motocicleta transportava quatro pessoas o que é proibido pela legislação e pelo menos duas estavam sem o capacete de segurança, além de transportar criança menor de sete anos de idade, o que também é proibido.

Foto: Divulgação/PRF

Os dois veículos envolvidos no acidente foram apreendidos pela PRF após constatação de que a motocicleta e o veículo de carga estavam com suas documentações irregulares. O motorista do caminhão foi encaminhado à Central de Flagrantes. A princípio uma das possíveis causas foi a desobediência às normas de trânsito cometida pelo condutor da motocicleta.



Antônio Rodrigues, namorado de uma das vítimas fatais, sofreu lesões graves. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina com uma fratura exposta na perna direita. Segundo o HUT, o paciente passou por cirurgia e no momento está clinicamente estável.

Nathalia Amaral