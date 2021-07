Policia prende acusado de matar o próprio irmão a facadas em Piripiri

Um homem identificado pelas iniciais E.F.S.M foi preso nesta quinta-feira (01) pela Polícia Civil acusado de homicídio em Piripiri. De acordo com a polícia, ele matou o próprio irmão a facadas em um crime praticado no ano de 2017 no bairro Prado. A prisão preventiva ocorreu em cumprimento a mandado judicial e o acusado não ofereceu resistências à prisão.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com a polícia, F.E.S.M foi assassinado com um golpe de faca na região do pescoço e o crime ocorreu durante uma discussão dele com o acusado. Essa discussão foi motivada por ciúmes de E.F da amizade do irmão com sua companheira. “Ao sofrer o golpe fatal, a vítima saiu correndo dando a volta no quarteirão até que caiu na frente da residência de um tio, onde ficou até ser atendido pelo SAMU. Ele acabou morrendo em decorrência da perda de sangue”, explicou o delegado Jorge Terceiro, titular do 1º DP de Piripiri.

Após o crime, E.F.S empreendeu fuga e os familiares se recusaram a falar com a polícia para, no entendimento do delegado, evitar que o acusado fosse responsabilizado. “Com a realização das diligências, conseguimos obter informações de que o acusado havia retornado recentemente a Piripiri, oportunidade na qual ele foi localizado e capturado”, finaliza o delegado.

E.F.S.M foi autuado e se encontra à disposição da justiça.

