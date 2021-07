VÍDEO: Filho mata a própria mãe a pauladas e pedradas no Lourival Parente

Um crime brutal ocorrido na noite desta segunda-feira (28) chocou e causou revolta nos moradores do bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Um homem, identificado como Willian da Silva, assassinou a própria mãe com pauladas e pedradas. A senhora de 71 anos, de nome Maria das Graças, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Dona Maria das Graças foi assassinada pelo próprio filho - Foto: Divulgação/Polícia Militar

O crime aconteceu na residência onde ele vivia com ela. Na tentativa de fuga, Willian foi pego pelos populares que o agrediram e quase o lincharam. A Polícia Militar teve certa dificuldade em conter os moradores revoltados com a situação. Em conversa com a reportagem do PortalODIA.com, o cabo Keydson, do 6º BPM, informou que Willian aparentemente sofre de transtornos mentais e que ele já tinha antecedentes criminais. Segundo a polícia, ele passou oito anos cumprindo pena após ser condenado pelo estupro da própria enteada de 3 anos.





“Ele foi levado para a Central [de Flagrantes] e está sendo feito todo o levantamento do histórico dele. Morava só ele e a mãe em casa e nós apreendemos uma série de objetos que aparentemente foram usados para praticar o crime como pedras, pedaços de madeira e até um pedaço do portão da residência”, relatou o cabo.

Peritos da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para colher as primeiras informações e dar abertura ao inquérito. Segundo os policiais, a senhora Maria das Graças teve as pernas e braços quebrados, apresentava hematomas por todo o corpo e sofreu um forte trauma na cabeça.

O caso seguirá sob investigação e Wilian, pego em flagrante, encontra-se detido e à disposição da justiça.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

