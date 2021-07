Polícia prende acusado de explodir caixa eletrônico em fábrica de bicicleta de Teresina

Foi preso na manhã desta sexta-feira (11) no bairro Santa Bárbara, zona Leste, um homem identificado como Carlos Eduardo Pereira da Silva, mais conhecido como Cadu. Segundo a polícia, ele é um dos participantes do estouro a um caixa eletrônico dentro das dependências da fábrica da Houston, localizada na Vila Carolina, região do bairro Promorar.









Foto: Divulgação/Polícia Civil

O crime aconteceu na madrugada do dia 05 de fevereiro deste ano quando bandidos fortemente derrubaram o portão da fábrica com o carro e chegaram a trocar tiros com os seguranças. Na ocasião, os criminosos instalaram os explosivos no caixa, mas fugiram sem levar nada. O crime vinha sendo investigado pelo Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado).

Nesta sexta (11) os policiais deram cumprimento aos mandados expedidos contra Carlos Eduardo Pereira e contra mais três pessoas envolvidos no crime. Estes três foram identificados como sendo Gregório Redusino da Cunha Filho, mais conhecido como "Lorin", Marcelo de Oliveira, conhecido como “Coroa”, e Edvan de França Ferreira. Estes já estavam presos em decorrência de investigações anteriores por roubo a banco e caixas eletrônicos.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“O Carlos Eduardo foi preso em uma loja de celulares de sua propriedade. Ele e os demais investigados fazem parte de um grupo de pessoas voltados a roubos a bancos e estouro de caixas eletrônicos e foram indiciados por organização criminosa e roubo”, explicou o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

A polícia está procedendo com a tomada de depoimento de Carlos Eduardo durante esta manhã. Do Greco, ele será encaminhado ao sistema prisional.

