Polícia nega que mulher tenha se afogado no Açude de Campo Maior

A suspeita de que uma mulher teria se afogado nas águas do Açude Grande de Campo Maior no início da tarde desta sexta-feira (23) foi descartada pelo comandante do 15ª Batalhão da Polícia Militar, major Etevaldo Silva. A suposição foi levada por populares que se aglomeram às margens do local em busca do corpo.

De acordo com Etevaldo Silva, tudo começou quando uma peça de roupa e uma bolsa de uma mulher foram encontradas abandonadas na orla do açude. A partir daí moradores cogitaram que ela teria entrado na água e teria se afogado. Uma equipe da Polícia Militar que passava nas proximidades foi acionada.

Foto: Reprodução / WhatsApp

O comandante explicou que as equipes de PM iniciaram diligências para localizar a família da suposta vítima e atestar se ela estava desaparecida. A mulher foi encontrada no Hospital Regional de Campo Maior sendo medicada após um surto psicótico.

“Foi divulgado que essa mulher teria se jogado no Açude de Campo Maior. Essa informação não procede. A Polícia Militar fez várias diligências e identificamos que a senhora de 38 anos teve um surto e deu entrada no Hospital Regional de Campo Maior. Ela já foi medicada e amparada por familiares. Então, não procede de que teria um corpo no açude”, disse

