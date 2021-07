Morre jovem baleado na cabeça durante assalto em Parnaíba

Um jovem identificado como José Renato do Nascimento Júnior, de 23 anos, morreu nesta sexta-feira (23) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) após ser baleado na noite de ontem durante uma tentativa de assalto no Bairro Campos, em Parnaíba.

O Portal O Dia apurou que o músico José Renato seguia pilotando uma moto por uma rua do bairro no momento que dois homens em outra moto anunciaram o assalto. A vítima tentou fugir acelerando o veículo. Um dos assaltantes atirou e acertou a cabeça do jovem. A dupla fugiu com a moto da vítima.

Foto: Reprodução

José Renato foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao HEDA. O jovem foi submetido a procedimentos médicos para estabilização e remoção do projétil, mas não resistiu e faleceu durante a manhã de hoje.

O comando do 2º Batalhão de Polícia Militar informou que desde a noite dessa quinta-feira que iniciou diligências para localizar e prender os acusados.

