Homem que 'dava plantão' para traficante é preso com 325 pedras de crack

Foi preso por volta do meio dia desta sexta-feira (26) um homem identificado como Luís Carlos Alves da Costa, suspeito de associação como tráfico de drogas em Teresina. Ele foi detido em flagrante por policiais do 22º DP, vendendo entorpecentes ao ar livre na Rua Braz Honório, região da Santa Maria da Codipi. Com ele, foram apreendidas 325 pedras de crack, 85 trouxinhas de maconha, 57 sacolinhas de cocaína e mais R$ 110,0 em notas trocadas.



Mas além da grande quantidade entorpecentes, o que chamou a atenção dos policias foram os detalhes de como Luís Carlos agia. Em depoimento, ele disse que trabalha em esquemas de plantão, dia sim e dia não, e que repassa, por dia, de R$ 1 mil a R$ 1.500,00 ao traficante para o qual trabalha.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Ele recebe uma comissão que varia de R$ 300,00 a R$ 400,00, dependendo do valor que apura com a venda da droga e repassa ao traficante, mas ele não fala quem é essa pessoa”, explica o investigador Erlon Viana, do 22º DP. Segundo ele, Luís Carlos passou dez anos preso por tráfico de drogas e deixou o sistema penitenciário recentemente, tendo voltado para a mesma prática.

A denúncia de que ele estaria atuando na Rua Braz Honório foi recebida através WhatsApp do 22º DP. Sem oferecer resistência à abordagem, Luís Carlos foi encaminhado para a delegacia e deverá seguir de volta para o sistema penitenciário ainda hoje. Aqueles que tiverem denúncias a fazer, podem procurar o 22º DP através do número 86 99520-9666. A denúncia é anônima.

Maria Clara Estrêla