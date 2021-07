Polícia investiga irregularidades na venda de combustível em Teresina

Os postos de combustível de Teresina estão sendo alvo de uma operação da Polícia Civil durante esta quinta-feira (08). Equipes da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Relações de Consumo e Econômica (Deccoterc) fazem fiscalização e controle da venda de gasolina e demais combustíveis em todo o Estado.



Foto: O Dia

A ação, denominada de Petróleo Real, conta com o apoio da Polícia Militar e segue orientação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. De acordo com o titular da Deccoterc, delegado João José Pereira Filho, a investigação visa a fiscalização e a apuração de possíveis fraudes nos preços repassados aos consumidores pela venda de combustível e também eventuais adulterações na composição do produto comercializado.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar atuarão durante todo o dia de hoje (08) em Teresina nos principais postos de combustível da cidade. O balanço completo da operação será repassado somente amanhã (09) pelos órgãos de segurança.





Aguarde mais informação.

Com informações da Polícia Civil

