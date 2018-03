Polícia identifica um dos corpos encontrados decapitados em Parnaíba

O Instituto Médico Legal de Parnaíba (IML) conseguiu identificar um dos corpos decapitados que foram encontrados dentro de uma residência no bairro Piauí, em Parnaíba. Trata-se de Paulo Henrique Caldas Lima, 48 anos. Segundo informações do agente Marcos Vasconcelos, a família da vítima foi contatada e já compareceu à sede do IML para liberar o corpo.



“A identificação foi feita ainda ontem de tarde, mas só hoje que os familiares vieram. Ocorreu tudo dentro do protocolo e agora vamos encaminhar todas as informações referentes à vítima para a polícia dar prosseguimento às investigações”, explicou Marcos.

Com relação ao outro corpo encontrado junto ao de Paulo Henrique, o IML de Parnaíba ainda não possui sua identificação. No entanto, a previsão é de que nos próximos dias o nome da vítima seja revelado, uma vez que os corpos haviam sido enterrados no dia anterior ao que foram achados e ainda não estavam em estado de decomposição, o que facilita o trabalho do IML.



Polícia encontrou dois corpos decapitados enterrados em Parnaíba. (Foto: Reprodução/Folha de Parnaíba)



Entenda

A Polícia Militar de Parnaíba foi acionada na última quinta-feira (01) para atender a uma ocorrência numa casa no bairro Piauí, após denúncias de populares, que teriam ouvidos gritos de socorro durante aquela madrugada. Após busca no local, os policiais encontraram dois corpos decapitados e enterrados no quintal da residência, que seria ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Para o delegado Emir Maria, gerente de policiamento do interior, o caso se configura, a princípio, como acerto de contas por dívidas do tráfico ou até mesmo queima de arquivo. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Eduardo Aquino, titular da Delegacia Regional de Parnaíba, mas até o momento não se tem informações sobre suspeitos.

Maria Clara Estrêla