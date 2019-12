Esta terça-feira (03) amanheceu com intensa movimentação na cidade de Parnaíba, litoral piauiense, onde a Polícia Federal está dando cumprimento a mandados judiciais para combater crime de tráfico de drogas. Ao todo, estão sendo executados seis ordens de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual para prender suspeitos de alimentarem e controlarem a venda de entorpecentes naquela cidade.



A operação foi denominada de Setentrião e conta com a articulação de 36 policiais federais aqui da superintendência do Piauí. De acordo com a Polícia Federal, os acusados poderão responder pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.



Polícia Federal cumpre mandados contra tráfico de drogas em Parnaíba - Foto: O Dia

Nome da ação

A operação da PF foi batizada de Setentrião porque o termo faz alusão ao “polo norte” ou ao “conjunto de regiões localizadas ao Norte de determinado ponto de referência”. O nome foi escolhido porque o foco da ação é justamente combater crimes nas cidades do extremo norte e litoral do Piauí.

Segunda ação em menos de uma semana

A Operação Setentrião é a segunda ação de combate ao crime deflagrada pela Polícia Federal em apenas uma semana no Piauí. Na última quinta-feira (28), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra duas pessoas em Teresina acusadas de armazenarem e divulgarem material de pornografia infantil. Elas acabaram presas.

Maria Clara Estrêla, com informações da Polícia Federal