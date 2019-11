PF prende duas pessoas por divulgação de pornografia infantil em Teresina

Duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (28) em Teresina por envolvimento no armazenamento e disponibilização de arquivos de informática contendo pornografia infantil. A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual da Polícia Federal, que não divulgou o nome dos acusados.



Em nota, a PF informou que as prisões ocorreram em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Teresina. Durante as diligências, os agentes apreenderam os computadores e as mídias contendo os arquivos com conteúdo de pornografia infantil.

Na perícia, ficou constado ainda que os mesmos computadores possuíam softwares utilizados para a difusão dos arquivos na internet. A Polícia Federal lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera crime de pornografia infantil o armazenamento, transmissão ou disponibilização, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro, de conteúdos que contenham cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes menores de idade.

Maria Clara Estrêla, com informações da Polícia Federal