Polícia faz barreiras em Teresina e no interior para prender acusados de roubo

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), deflagrou a quinta fase da Operação Cerco Fechado para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados da práticas de vários crimes violentos como roubo majorado, homicídio e tráfico de drogas.



Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do interior e em Teresina, onde um homem identificado como Leonardo Adriano Rodrigues de Paula foi preso. Adriano foi encontrado no bairro Poty Velho, zona Norte, portando uma pistola com numeração raspada além de sete caixas de cigarros contrabandeados.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, ele já tinha passagens anteriores pelo sistema prisional por roubo e associação ao tráfico. “Nós autuamos o Leonardo Adriano por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e contrabando. O procedimento será lavrado e encaminhado à Justiça Federal por causa do crime de contrabando”, explicou o delegado.

A Operação Cerco Fechado V conta com equipes policiais de diversas unidades distritais, metropolitanas, especializadas e do interior, sob coordenação do Greco e da Coordenadora de de Operação e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

