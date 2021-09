Op. Cerco Fechado III: sete pessoas são presas por roubo em Teresina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capturas, deflagrou nesta quinta-feira (02) a Operação Cerco Fechado III para coibir crimes contra o patrimônio em Teresina. Ao todo, sete pessoas já foram presas na ação nesta manhã e as equipes seguem nas ruas cumprindo mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão.

Esta é a terceira fase da Operação Cerco Fechado. Nas duas anteriores, ocorridas entre os dias 14 e 21 de agosto, foram realizadas barreiras, bloqueios e fiscalização em mais mil veículos entre carros e motocicletas.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Operação Cerco Fechado conta com o apoio do Grupo de Apoio Operacional (GAO) da Polícia Civil, com equipes dos Distritos Policiais de Teresina e com a Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública.





Aguarde mais informações.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!