Polícia divulga fotos dos foragidos da Operação Contraordem; população pode denunciar

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (12) as fotos dos foragidos da Operação Contraordem III. São alvos da ação que combateu crimes de homicídio e roubos, mas que não foram localizados pelas Forças de Segurança e que, portanto, seguem sendo procurados com mandados de prisão em aberto. Veja as fotos dos foragidos ao final da matéria.



Ao todo, são sete foragidos e todos eles já têm passagens anteriores pelo sistema prisional. Estão foragidos: Kelson Ferreira de Freitas, Gabriel Mateus das Neves Pereira, Davi de Sousa, Lindomar Antônio Barbosa, Lucas Raynam Morais Ramos, Victor Jorge da Silva Bisauchet, Ganriel da Costa Silva.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre qualquer um dos foragidos, que faça a denúncia formal pelo sistema de denúncia anônima da Secretaria de Segurança.

Contraordem III

A Operação Contraordem III foi deflagrada na última terça-feira (10) pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) para cumprimento de 24 mandados de prisão por crimes como roubo, tráfico e homicídio nas cidades de Teresina, Floriano e Castelo do Piauí e também no Estado do Mato Grosso do Sul.

A ação mirava em uma organização criminosa que atuava em várias unidades federativas brasileiras. Ao todo, 15 mandados foram executados, sendo oito contra alvos que estavam foragidos e sete contra alvos que já se encontravam privados de liberdade no sistema penitenciário.



Kelson Ferreira de Freitas



Gabriel Mateus das Neves Pereira



Davi de Sousa



Lindomar Antônio Barbosa



Lucas Raynam Morais Ramos



Victor Jorge da Silva Bisauchet



Gabriel da Costa Silva

