Polícia deflagra operação para prender acusados de feminicídio em Teresina

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (24) para cumprir mandados de prisão contra acusados de feminicídio em Teresina. A ação, que foi denominada de Dandara dos Palmares, é coordenada pelo Núcleo de Feminicídio e já resultou na prisão de cinco pessoas.





Foto: O Dia

As prisões ocorrem um dia após dados da Secretaria de Segurança Pública revelarem que a cada 24 horas, 18 mulheres são vítimas de violência doméstica no Piauí. Só de janeiro a setembro de 2021, a polícia contabilizou 22 feminicídios no Estado.





