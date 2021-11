No Piauí, 18 mulheres são vítimas de violência doméstica por dia

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (23), pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, através do Núcleo Central de Estatística e Análise Criminal (NUCEAC), 18 mulheres foram vítimas de violência doméstica por dia no Piauí entre os meses de janeiro e setembro de 2021. Ao todo, foram registrados no período, 4.909 boletins de ocorrência nas delegacias da Mulher.

O número é 27,04% maior do que o registrado no mesmo período de 2020. Janeiro foi o mês que mais teve registros de BO’s, totalizando 654 denúncias, seguido do mês de agosto, com 620 denúncias. Os meses de março (445) e abril (457) foram os que menos tiveram registros de boletim de ocorrência.

(Foto: Agência Brasil)

Chama atenção o fato que, em 2021, todos os meses apresentaram alta nos índices de denúncias de violência em relação à 2020, período em que o isolamento social, devido à pandemia, estava mais intensificado, o que dificultava o acesso das vítimas aos canais de denúncias. Somente no mês de junho/2021, houve um aumento de 58,88% (537) nas denúncias em relação ao mesmo mês de 2020 (338 denúncias).



Piauí já teve 22 feminicídios em 2021

De janeiro a setembro de 2021, o Piauí já registrou 22 casos de feminicídio, tanto em Teresina como no interior. O número já supera o que foi registrado no mesmo período de 2019 e 2020, quando o Estado contabilizou 21 feminicídios.



O mês teve o maior registro de mulheres assassinadas, totalizando 06 crimes de feminicídio. Somente o mês de março não teve crimes desta natureza. Em 2019, o Piauí totalizou 29 feminicídios, dois a menos do que em 2020, quando foram registrados 31 crimes contra mulheres no Estado.



