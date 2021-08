Polícia cumpre 30 mandados contra facção que atuava em Teresina e Timon

As Polícias Civis do Maranhão e do Piauí cumpriram durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (25) pelo menos 30 mandados de prisão contra um grupo criminoso que atuava nas cidades de Timon e Teresina praticando crimes como homicídio e tráfico de drogas. Foram 15 mandados na cidade maranhense e mais 15 mandados na capital piauiense, sendo que parte deles eram contra indivíduos que já se encontravam privados de liberdade.



Leia também: Polícia cumpre mandados contra integrantes do PCC e B40 no Piauí

A operação, denominada de Mabul, conta com o apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), do Piauí, e com a coordenação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos de Timon (Denarc). Também reforçam o efetivo policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Teresina, da Delegacia de Repressão e Prevenção a Entorpecentes (Depre) e da Gerência de Polícia Especializada do Piauí.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quem dá mais detalhes da ação é o delegado Leonardo de Carvalho, coordenador do Denarc. “São 30 mandados judiciais por tráfico de drogas e diversos crimes e temos mais de um ano de investigação. Trata-se na verdade de uma organização criminosa que tem sua origem em Timon, mas que já se espalha para o Piauí e demais estados brasileiros. É a nossa resposta à guerra entre facções em Timon, estamos mirando em alvos que são contumazes na prática criminosa”, destacou o delegado.

Os presos estão sendo encaminhados para a sede da Denarc em Timon para os procedimentos legais.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!