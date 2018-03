Polícia Civil prende acusado de assassinar suplente de vereadora

A Polícia Civil conseguiu prender na noite desta quarta-feira (14), por volta das 20h, o acusado de assassinar a suplente de vereadora Rosiana da Silva Pereira, com uma facada no peito, no último domingo (11), na zona Rural do município de São Julião, a 391 km de Teresina.



De acordo com a delegada Robianne Belém, responsável pela prisão, o feminicídio foi motivado por ciúmes. O suspeito, Alexandre de Lima Silva era marido de Rosiana. "Ele confirma ter discutido com ela, mas alega não se lembrar de tê-la golpeado com uma faca", disse a delegada..



A captura do acusado aconteceu em Francisco Santos, município próximo de onde ocorreu o crime. A Polícia Civil aprendeu ainda a faca utilizada e uma espingarda pertencente ao acusado.

A vítima chegou a ser socorrida e foi encaminhada para o Hospital Regional de Picos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho.

Nayara FelizardoLucas Albano