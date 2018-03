Mulher é assassinada com facada pelo marido em São Julião

Uma mulher, identificada como Rosiana da Silva Pereira, suplente de vereadora na Câmara Municipal de São Julião, foi assassinada com um golpe de faca pelo próprio marido na localidade Fujona, a quatro quilômetros do município. De acordo com a polícia, o crime aconteceu após o casal ter tido uma discussão. O suspeito atende pelo nome de Alexandre de Lima da Silva e encontra-se foragido.



“A ocorrência se deu por volta das 23 horas da noite de ontem, mas só foi recebida por nossas viaturas a uma hora da manhã, depois que ela deu entrada no hospital. Ela veio a óbito pouco depois de ter sido socorrida e quando chegamos até a residência do crime, o suspeito já tinha se evadido do local”, relatou o tenente Gilson Medeiros, comandante da 4ª Companhia do 4º BPM de São Julião.

A arma usada para desferir o golpe fatal em Rosiane era uma faca de cozinha. O objeto acabou ficando no local do crime e será periciado pela polícia. Em depoimento aos PMs, os familiares da vítima informaram que Alexandre já teria tentado agredir fisicamente a mulher em outras oportunidades e que, na noite de ontem, estaria sob efeito de álcool quando cometeu o crime.

Até o momento a polícia não tem informações sobre o paradeiro do suspeito e o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Fronteiras, que vai prosseguir com a investigação. PMs fazem diligências na região e nas cercanias da cidade, mas nenhuma condução foi efetuada ainda.

