A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta quarta-feira (08) uma operação policial na região da Santa Maria da Codipi, na zona Norte de Teresina, com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ninguém foi preso durante o cumprimento dos mandados.

Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandados na zona Norte. (Foto: Divulgação/SSP)



A operação foi coordenada pela Gerência de Polícia Metropolitana da PC-PI, conta com a participação do 1°DP, 2°DP, 3°DP, 5°DP, 8°DP, 9°DP, 22°DP ,GAO/PCPI e 13°BPM.

Em 2020, na capital e no interior do Piauí, ações integradas serão intensificadas pelas forças de segurança com o intuito de garantir tranquilidade e segurança à toda sociedade, conforme discutido em reunião no último dia 06 pelo Secretário de Segurança Fábio Abreu.