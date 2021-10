Polícia apreende peças de veículos roubadas em lojas na zona Sul de Teresina

Policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e da Polícia Interestadual (Polinter) apreenderam peças de veículos roubados em lojas de autopeças localizadas na zona Sul de Teresina. A operação ocorrida nesta segunda-feira (25) cumpriu seis mandados de busca e apreensão em estabelecimentos localizados nos bairros Saci, Vila Irmã Dulce, Santa Luza, Vermelha e também na zona rural de Timon.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

As investigações que culminaram na ação duraram quatro meses e apontaram a existência de um esquema criminoso de desmanche de veículos roubados para posterior venda das peças em sucatas e lojas especializadas. “Na ocasião apreendemos nove carcaças de veículos roubados, 36 motores de veículos com restrição de roubo, dois veículos de luxo também roubados e vários comandos eletrônicos de veículos de origem suspeita além de ferramentas utilizadas nos desmanches e uma arma de fogo”, elencou o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A polícia ainda não informou se foram feitas prisões durante o cumprimento dos mandados. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia na Polinter e no Greco e os suspeitos de envolvimento no esquema serão ouvidos para inclusão dos depoimentos nos autos do inquérito a ser remetido ao Judiciário.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Fazenda do Piauí( Sefaz).

A Polinter faz um apelo à população para que informe à polícia casos de crimes contra o patrimônio alheio como roubos e furtos de veículos e disponibiliza o telefone (86) 3216-5305 para recebimento de denúncias. A identidade do denunciante é mantida em anonimato.

