Em média, 14 veículos foram roubados por dia em Teresina durante 2020

Sensação de insegurança e medo. É essa a realidade do teresinense que precisa ir e vir na cidade e até aqueles que possuem veículo próprio e que, em tese, deveriam se sentir mais resguardados por não ficarem tão expostos nas ruas, se sentem temerosos diante do risco de ver seu carro ou moto ser levado por criminosos.



Dados informados pela Polinter (Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí), apontam que no ano de 2020, pelo menos 5.160 veículos foram roubados em Teresina. A média é de 430 veículos por mês e 14 a cada 24 horas. As motocicletas respondem pela grande maioria destes roubos: foram 2.399 motos roubadas em Teresina ao longo do ano passado. As 649 ocorrências restantes foram de roubo de carros.



Em termos de resolutividade destes crimes, a Polinter explica que os roubos de carro em geral são elucidados com mais frequência e mais rapidamente que os roubos de moto: a média de resolução dos roubos de motocicleta em Teresina pela polícia é de 50%, enquanto que a média de resolução dos roubos de carro chega a 70%. Isso se deve muito à natureza do veículo subtraído: carros são mais difíceis de serem escondidos que motocicletas, o que acaba facilitando um pouco o trabalho da polícia.

Isso explica também porque a predileção dos criminosos pelos veículos de menor porte como as motos. É o que esclarece o delegado Emerson Almeida, coordenador da Polinter.

“A moto é mais fácil de ser escondida e até desmanchada. Já um carro, por ser de maior porte, ele é mais complicado de passar despercebido caso seja roubado. Os bandidos que praticam esses delitos pensam em tudo isso no momento da abordagem, mas a gente tem que ressaltar que eles não escolhem as vítimas. Eles se aproveitam de um momento de descuido”, explica Emerson Almeida.



Este momento de descuido, ele afirma, pode vir em diversas situações: ao descer do carro no estacionamento de um supermercado ou farmácia, ao esperar enquanto o portão de casa abre para entrar, ou até mesmo nas paradas em semáforos de vias menos movimentadas. O delegado Emerson Almeida pede atenção dos motoristas e motociclistas a quem está trafegando próximo ao seu veículo.

“Há um número crescente em casos de vítimas que facilitam. Ao parar, tem que olhar para um lado e para outro para saber se não está sendo seguido. Esses criminosos agem na oportunidade: eles passam pela vítima, veem que ela deu brecha, retornam mais na frente e concretizam o roubo. Temos que tomar algumas cautelas para não sermos vítimas, porque se você se descuidar, eles vão lá e se aproveitam”, finaliza o delegado.

