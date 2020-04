Polícia apreende ônibus vindo de SP com 47 pessoas em São João da Fronteira

A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira (08) um ônibus de transporte de passageiros interestadual trazendo 47 pessoas vindas de São Paulo para o Piauí. A ação se deu na divisa da cidade de São João da Fronteira, a 232 Km de Teresina, com Tianguá, no Ceará. Ao todo, havia no ônibus 38 adultos e nove crianças, incluindo o motorista e seu auxiliar.



Vale lembrar que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros está proibido aqui no Piauí desde a última terça-feira (07) até o próximo domingo (12), conforme o decreto assinado pelo governador Wellington Dias na semana passada. A medida visa evitar a disseminação do Novo Coronavírus no Estado e reforçar as medidas de isolamento social. A PM tem montado barreiras nas divisas do Piauí com o Ceará, que já contabiliza mais de 800 casos confirmados da Covid-19.



ônibus vinha de São Paulo com 47 passageiros e ficou retido em um posto fiscal na cidade de São João da Fronteira - Foto: Divulgação/PM-PI

O veículo de placa EVC-6904 e seu motorista foi identificado como sendo Alexandro Sousa Gonçalves. Assim que chegou a São João da Fronteira, o ônibus foi recebido por agentes de saúde do município para fazerem o cadastro de verificação e orientarem os passageiros a respeito das medidas de combate à Covid-19 aqui no Piauí.

De acordo com a PM, todos os ocupantes do ônibus serão submetidos à quarentena. Após a verificação cadastral, o ônibus foi retido no Posto Fiscal de São João da Fronteira, conforme prevê o decreto governamental que proíbe o transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Piauí.

Maria Clara Estrêla