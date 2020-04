Governo proíbe circulação de ônibus intermunicipais na Semana Santa

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), assinou na quinta-feira (02) uma portaria que determina a suspensão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros durante o período da Semana Santa, entre os dias 06 a 12 de abril. A medida visa conter o volume de circulação de pessoas no Estado como prevenção à transmissão do novo coronavírus.



Foto: Setrans

O Governo considerou que a circulação de pessoas entre os municípios devido ao período da Semana Santa, contraria as medidas de isolamento social. A portaria foi assinada em comum acordo com o Secretário de Saúde, Florentino Neto, e o Secretário de Transportes, Manoel Gustavo.

Portaria Conjunta.

Conforme o documento, ficam suspensos os serviços de transporte intermunicipal de passageiros classificados nas categorias: convencional, alternativo, semiurbano e fretado. A suspensão é válida somente a partir das 24h do dia 6 de abril, até às 24h do dia 12.

Resolução da Portaria.

Quem descumprir a medida poderá ter o veículo retido pelas autoridades de segurança. A retenção do veículo será feita de imediato e o automóvel ficará em um local indicado pelo agente responsável pela autuação durante todo o período de suspensão.

Adriana MagalhãesJorge Machado