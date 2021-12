PM é espancado e tem a arma roubada por bandidos no bairro Dirceu II

Um policial militar lotado no 14º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foi alvo de uma dupla de criminosos na madrugada de hoje (23), na avenida Noé Mendes, no bairro Dirceu II. O militar foi abordado pela dupla enquanto estava a paisana indo para a rodoviária, de onde pegaria um ônibus para seguir para Oeiras, município onde trabalha.

Segundo relato da própria vítima, os dois criminosos anunciaram o assalto e ao revistá-lo encontraram a arma da corporação. "Fizeram a abordagem em mim, tiraram a carteira e quando foram tirar o celular pegaram a arma, quando pegaram a arma perguntaram se era polícia e já foram dizendo 'mata, mata'", conta o policial. De acordo com o PM, a dupla de assaltantes agiu com muita violência, atingindo-o com chutes e coronhadas na região da cabeça. Devido às agressões, a vítima desmaiou. "Me deram coronhadas e chutes, eu desmaiei e fiquei praticamente uns 20 minutos desacordado", revela. Após o crime a dupla se evadiu do local. Já o policial foi socorrido e encaminhado à UPA do Renascença. Até o momento não se tem informações sobre os dois suspeitos de terem praticado o assalto.

