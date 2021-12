Dupla é presa utilizando farda do Exército para realizar assalto em Teresina

Uma dupla suspeita de realizar assaltos em Teresina foi presa no final da tarde dessa quarta-feira (22) nas proximidade da Praça do Fripisa, no centro da Capital, utilizando um fardamento do Exército Brasileiro para realizar os crimes. O uniforme traz a inscrição do 25º Batalhão de Calçadores.

Os dois homens seguiam em uma motocicleta no momento que se deparam com uma patrulha da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e apresentaram atitude suspeita. Eles receberam voz de parada, mas empreenderam fuga. Os policias conseguiram interceptar os suspeitos e realizar a abordagem.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Demos voz de parada, eles não pararam e tivemos que fazer uma interceptação. O garupa desceu da motocicleta e já foi jogando a arma no chão”, afirmou o sargento Fernando, da Rocam. Durante a averiguação, a equipe encontrou com eles o fardamento do Exército, duas armas de fogo e munições.

“Com certeza eles iriam utilizar esse fardamento do Exército, que outro crime também que eles vão responder, para efetuar a troca quando cometesse algum crime. Utilizam esse tipo de fardamento para poder não ser abordado pela polícia”, defende o sargento Fernando.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia



Os suspeitos teriam realizado dentro outros assaltos um na avenida Campos Sales, contra um casal. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrante para os devidos procedimentos legais. A polícia investiga agora se o fardamento teria sido furtada ou os suspeitos teriam relação com o Exército.

