PM é baleado em tentativa de assalto no Parque Brasil; 3º ataque a militar em uma semana

Um policial militar do Maranhão identificado como soldado Edson foi baleado no pé durante uma tentativa de assalto ocorrida na noite de ontem (19) na Rua Alagoas, bairro Parque Brasil, zona Norte de Teresina. Segundo relato dos próprio PM, os assaltantes estavam em um carro modelo HB20 preto e o abordaram na porta de sua casa.



De acordo com o relatório de ocorrência do 13º BPM, o soldado estava retornando do trabalho, quando estacionou sua motocicleta na porta de casa para entrar. Foi neste momento que ele foi cercado pelo carro, de onde desceram dois indivíduos e um permaneceu ao volante. Os criminosos anunciaram o assalto, o PM reagiu e acabou sendo atingido no pé ao sacar a arma.

Os suspeitos conseguiram fugir e, mesmo após diligências na região, nenhuma prisão foi efetuada ainda.



Foto ilustrativa - O Dia

Terceiro caso na última semana

O soldado Edson foi o terceiro militar alvo da ação de criminosos em Teresina nos últimos dias. No último domingo (18), um cabo lotado no Batalhão de Guardas da PMPI foi baleado também durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na Vila Irmã Dulce e os criminosos fugiram levando a arma do PM e sua farda.

Na semana passada, outro policial teve a arma roubada em Teresina. Trata-se do coronel Wagner Torres, que foi agredido durante assalto no bairro Jóquei Clube. O coronel recebeu atendimento médico após levar uma coronhada na cabeça e passa bem.

