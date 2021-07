Vídeo: Coronel da PM é agredido em assalto e tem arma roubada em Teresina

O Coronel Wagner Torres da Polícia Militar foi agredido e teve a sua arma roubada, na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Jóquei, zona Leste de Teresina. O Coronel foi agredido na cabeça com uma coronhada. Além da arma, foram roubados um colar e uma pulseira. Veja o vídeo do momento do assalto.





De acordo com o Coronel Lindomar Castilho, Comandante da PM, o Coronel Wagner estava em uma loja quando foi surpreendido por três homens que o renderam e anunciaram o assalto.



Foto: Polícia Militar do Piauí

“Ele teve a pistola roubada e foi agredido na cabeça. Os suspeitos fugiram em um carro, modelo Punto, na cor branca. Nesse momento a PM está em busca dos indivíduos. O Coronel foi encaminhado ao Hospital, recebeu atendimento e já está em casa”, explica o Comandante.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!