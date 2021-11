Piauí recebe nesta segunda (29) armamento do Ministério da Justiça

O Piauí recebe nesta segunda-feira (29), doMinistério da Justiça e Segurança Pública, um total de 132 pistolas do tipo Beretta APX Full Size, semiautomática, calibre 9×19mm. O armamento será direcionado para as polícias civi. e militar do estado e ainda para profissionais de perícia.

A doação do armamento, segundo o Ministério, faz parte das comemorações dos 17 anos de atuação da Força Nacional de Segurança Pública apoio ao combate de crimes em todo o país. Ao todo, foram investidos R$ 8,5 milhões para aquisição dos equipamentos que serão distribuídos para todos os estados.

Foto: SSP

“Somente em 2021, já foram investidos mais de R$ 40 milhões pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) na aquisição de equipamentos de segurança pública para entrega de legado aos estados, em contrapartida à disponibilização de profissionais que atuam na Força Nacional”, disse o Ministério da Justiça e Segurança.

Esse é o segundo anúncio da pasta para o Piauí em menos de uma semana. Na última segunda (22), o governo já havia comunicado a liberação de R$ 25.280.888,39 nessa para área da segurança pública , valor do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de fortalecimentos das forças de segurança e valorização dos profissionais.



